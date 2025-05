Capire un americano a Roma al di là del gossip

Martedì 12 maggio, nella Sala Nervi del Vaticano, Leone XIV ha incontrato i giornalisti di tutto il mondo. Un'importante occasione per riflettere sulla necessità della Chiesa di comunicare in modo efficace, oltre il gossip, in un’epoca in cui il messaggio religioso deve adattarsi ai nuovi paradigmi sociali. San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, simboleggia questa missione.

Martedì 12 maggio, nella Sala Nervi del Vaticano, Leone XIV ha parlato ai giornalisti italiani e internazionali. Un incontro tradizionale. Anche la Chiesa ha necessità di comunicare, non solo con gli strumenti di cui dispone. E d'altra parte la Chiesa ha scelto San Francesco di Sales come patrono dei giornalisti. Tradizione, dunque. Per conoscersi. Senza la pretesa di limitare la libertà dei professionisti dell'informazione. Papa Leone, tuttavia, non poteva non invitarli a riflettere su come interpretare il giornalismo. Senza giri di parole ha chiesto loro "di scegliere con consapevolezza e coraggio la strada di una comunicazione di pace ", consapevole che "Viviamo tempi difficili da percorrere e da raccontare, che rappresentano una sfida per tutti noi e che non dobbiamo fuggire. Al contrario, essi chiedono a ciascuno, nei nostri diversi ruoli e servizi, di non cedere mai alla mediocrità.

