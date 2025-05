Capezzone smaschera i giornaloni | Assalto al governo? Mi pare una cosa curiosa

Nel suo "Occhio al caffè", Daniele Capezzone smaschera le retoriche dei giornali del giorno. In questa edizione del 14 maggio, si analizzano i negoziati per una tregua in Ucraina e l'influenza di Papa Leone XIV, mentre si discute dell'assalto al governo, un tema intrigante e attuale. Scopri le dinamiche che muovono l'informazione!

Nel suo Occhio al caffè Daniele Capezzone analizza i principali fatti che trovano spazio nei quotidiani in edicola in questo 14 maggio. A tenere banco sono ovviamente i negoziati su una tregua in Ucraina. Ampio spazio anche a Papa Leone XIV e al solito tentativo di tirarlo per la talare. Poi c'è la Lega che oggi si occuperà di proposte fiscali nel consiglio federale, ma per La Stampa si parla di "assalto al governo Meloni". E Capezzone sottolinea: "La cosa appare francamente un po' curiosa. 'Assalto'? Proporre idee su come rimodulare il fisco e le tasse? Mah.". Qui di seguito trovate la clip completa della rassegna di Daniele Capezzone. https:t.cov5TL8hBsIW — Daniele Capezzone (@Capezzone) May 14, 2025 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it