Caos Maignan addio ora inevitabile | il Milan ha già individuato due alternative

Il Milan si trova a dover affrontare una situazione critica con il portiere Mike Maignan, il cui addio sembra ormai inevitabile. Mentre i rossoneri sono concentrati sulla finale di Coppa Italia, il club ha già identificato due potenziali sostituti per affrontare questa emergenza nel settore portieri.

Il Milan è impegnato nella finale di Coppa Italia ma c’è una grana legata al portiere: il club rossonero in caso di addio ha già individuato una doppia alternativa Caos Maignan, addio ora inevitabile: il Milan ha già individuato due alternative (Ansa Foto) – SerieAnews “ Arriverà il momento dove tutti possiamo parlare di questa situazione “, così Mike Maignan ai microfoni di Mediaset parlando del suo futuro. Di fatto ha rinviato il problema, apparso anche infastidito e concentrato unicamente sulla finale di Coppa Italia in programma stasera contro il Bologna. Il portiere è leader e capitano del Milan e la possibilità di mettere in bacheca il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa italiana unita alla qualificazione aritmetica in Europa League valgono la pena rinviare ogni discorso legato al futuro a fine campionato. 🔗Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Caos Maignan, addio ora inevitabile: il Milan ha già individuato due alternative

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Addio Maignan, altro che rinnovo: il Milan lo vende per 40 milioni

rompipallone.it scrive: André Onana: un addio inevitabile? Lo United vede in Maignan il sostituto perfetto La possibile partenza di André Onana non sorprende più di tanto. Arrivato nell’estate 2023 dall’Inter per 47,5 ...

Milan, Maignan dice addio: il sostituto arriva dalla Serie A

Lo riporta calciomercato.it: Il Milan a fine anno potrebbe seriamente dire addio Mike Maignan, pronto a salutare ed a fare un salto in avanti nella sua carriera. Il suo sostituto per i rossoneri arriva direttamente dalla Serie A.

Via Maignan, il Milan ha già scelto il suo erede: 30 milioni

Si legge su calcionow.it: Il Milan a fine stagione può vivere una rivoluzione totale: c’è Mike Maignan tra i calciatori a rischio addio per ripartire da zero. I rossoneri hanno vissuto una stagione tremenda sotto tutti i punti ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

APRILIA RS660 E' LA MOTO UFFICIALE DI MILAN GAMES WEEK-X

Milan Games Week, per la sua decima, storica edizione, ha deciso di porsi una sfida grandiosa: creare il primo evento all digital in Italia dedicato ai videogiochi, all?esport e alla cultura geek in diretta su Twitch.