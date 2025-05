Caos lavori pubblici Si cambia ancora Scoppia la polemica

Il caos nei lavori pubblici riaccende la polemica a Lecco. In occasione dell'ultima seduta del Consiglio comunale, è stata approvata una nuova variazione al Piano triennale, già modificato a marzo, accompagnata da una maxi variazione di bilancio di 9 milioni. Un cambiamento che coinvolge numerose opere previste in città.

Grandi manovre in Consiglio comunale a Lecco. Durante l’ultima seduta sono state approvate una variazione al Piano triennale dei Lavori pubblici, adottato a dicembre e già adeguato a marzo, e la conseguente maxi variazione al Bilancio che nel complesso sposta 9 milioni. Si tratta di tante opere preventivate che invece non verranno più attuate a fronte di altre. Non è più in programma, per ora, l’hub per il servizio di trasporto pubblico da quasi 2 milioni. Di contro si aggiunge un intervento di messa in sicurezza viabilistica, costa di più la riqualificazione dell’area dell’ex Piccola velocità che verrà messa in comunicazione con il campus del Politecnico e servono più soldi per la bonifica del Centro del riuso, la riduzione del rischio idrogeologico del torrente Caldone e per le stazioni della funivia di monte e di valle dei Piani d’Erna. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caos lavori pubblici. Si cambia ancora. Scoppia la polemica

