Cantiere lumaca vogliamo i risarcimenti

La petizione popolare dei cittadini e commercianti di Viale Roosevelt si rivolge al sindaco di Carpi per chiedere risarcimenti per i lavori ritenuti inutili e mal gestiti. Il comitato dei negozianti esprime la loro esasperazione, evidenziando l'impatto negativo dei cantieri sulla vita quotidiana e sull'attività commerciale della zona.

E' indirizzata al sindaco di Carpi la ' Petizione popolare dei cittadini e commercianti contro i lavori inutili, dispendiosi e mal gestiti su viale Roosevelt '. A lanciarla è stato il comitato dei negozianti di via Roosevelt: "Siamo esasperati, non ne possiamo davvero più, ma si rendono conto del danno che stiamo subendo a causa di questo cantiere infinito e assolutamente senza senso?". Dopo le varie rivendicazioni e attesa di risposte, "che da oltre due mesi non ci vengono date", i commercianti della strada, interessata da ottobre 2024 dal cantiere di riqualificazione per il 'desealing' e l'inserimento di 'rain garden' (il giardino della pioggia), hanno aperto una raccolta firme aperta a tutta la cittadinanza. "Quello che noi chiediamo è che venga urgentemente riaperto il tratto relativo al primo step, completato con interventi tecnici adeguati – affermano dal Comitato -.

"Cantiere lumaca, vogliamo i risarcimenti"

Materna, cantiere lumaca: "Ora penali alla ditta"

