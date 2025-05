Cantiere del Pnrr sequestrato dai carabinieri

Un'imponente operazione dei carabinieri ha portato al sequestro di un cantiere del Pnrr a Foligno, dedicato alla riqualificazione di un'area sportiva. Durante il blitz, i militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno accertato violazioni, risultando in denunce, ammende e sanzioni per le irregolarità riscontrate.

Blitz dei carabinieri in un cantiere del Pnrr: scattano sequestro, denunce, ammende e sanzioni. È successo a Foligno dove i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno ispezionato un cantiere per la riqualificazione di un'area da adibire a impianto sportivo, finanziata con fondi del Pnrr.

