Canta’ Maggio entra nel vito Verso il corteo

Canta’ Maggio, la festa più amata di Barberino di Mugello, porta in scena una tradizione che affonda le radici negli anni '80. Da rassegna canora a sfilata di carri allegorici, oggi si trasforma in un vivace Palio dei rioni, celebrando convivialità e spirito comunitario. Un evento che unisce storia e passione, regalando emozioni indimenticabili.

E’ la festa più sentita di Barberino di Mugello. Quella del " Canta’ Maggio ", avviata fin dagli anni ‘80 e via via rinnovatasi nella formula, da rassegna canora dei gruppi dei Maggiaioli, a sfilata di carri allegorici, fino ad essere attualmente un coinvolgente Palio dei rioni. Il prologo si è tenuto lo scorso fine settimana, con il " Maggino dei Bambini " – una palestra per avviare i piccoli barberinesi allo spirito del palio – e ora ci si prepara al Canta Maggio vero e proprio, con i giochi del Palio dei Rioni, organizzato dal Comitato. E giovedì 22 si terrà il tradizionale corteo inaugurale per le vie del paese, per dare inizio all’edizione 2025 del XIX Palio dei Rioni. "Sarà un’edizione davvero ricca di novità – commenta il Presidente del Comitato Canta’ Maggio Lorenzo Tropea – a partire dalle feste serali che da quest’anno si svolgeranno in Piazza Cavour e non più nei singoli Rioni. 🔗Leggi su Lanazione.it