canoa slalom giovanni de gennaro difende il titolo europeo sul canale dell oro olimpico

La stagione internazionale della canoa slalom si apre con gli Europei senior 2025, che andranno in scena dal 15 al 18 maggio a Vaires-sur-Marne, in Francia, sede in cui si sono svolte le gare di Parigi 2024: Giovanni De Gennaro difenderà il titolo continentale conquistato lo scorso anno sul canale dove in seguito ha centrato l’oro olimpico. Giovedì 15 si assegneranno subito le prime medaglie, nelle prove a squadre di kayak e canadese, femminile e maschile, specialità non olimpiche, mentre venerdì 16 andranno in scena le qualificazioni in tutte le specialità individuali del K1 e del C1. Rispetto agli scorsi anni il programma sarà più snello: manche unica di qualificazione con i migliori 30 che passeranno alle semifinali. Anche nel penultimo atto manche secca, con i migliori 12 che accederanno alle finali: sabato 17 si assegneranno i quattro titoli individuali di K1 e C1. 🔗Leggi su Oasport.it