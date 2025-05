Cannes Tom Cruise accende il red carpet con Mission | Impossible 8

Tom Cruise ha entusiasmato il red carpet del 78esimo Festival di Cannes con la premiere di "Mission: Impossible - The Final Reckoning". Nonostante le aspettative di colpi di scena, l'attore ha fatto la sua apparizione con occhiali da sole, suscitando l'attenzione dei fan e dei media in un evento attesissimo.

Cannes, 14 mag. (askanews) - Era uno dei red carpet più attesi del 78esimo Festival di Cannes e in molti, forse, sono rimasti un po' delusi, perché si aspettavano colpi di scena: Tom Cruise è arrivato sul tappeto rosso con occhiali da sole per "Mission: Impossible - The Final Reckoning", l'ottavo capitolo della saga diretto da Christopher McQuarrie. Il cast del film, presentato Fuori concorso a Cannes, è stato accompagnato sulla scalinata da musicisti che suonavano le celebri musiche del franchise. Nessun incontro per la stampa, con tanto di polemiche, ma Cruise, 62 anni, ha partecipato a sorpresa a una masterclass di McQuarrie dove non ha detto se intende continuare a fare film nei panni dell'agente Ethan Hunt, lasciando il dubbio, oltre ad aver parlato delle acrobazie e delle scene spericolate che porta avanti in questo ruolo da anni. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cannes, Tom Cruise accende il red carpet con "Mission: Impossible 8"

