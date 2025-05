Cannes i look delle star sul red carpet

Il Festival di Cannes è tornato, trasformando la Croisette in una straordinaria passerella di alta moda. Il red carpet del Palais des Festivals si illumina, presentando i look spettacolari delle star, dove abiti da sogno, gioielli scintillanti e scelte beauty audaci creano un'atmosfera magica e indimenticabile. Prepariamoci a scoprire le tendenze e i momenti iconici di quest'edizione!

E’ ufficialmente iniziato il Festival di Cannes. Come ogni anno, la manifestazione trasforma la celebre Croisette in una passerella d’alta moda. Il red carpet del Palais des Festivals diventa così il palcoscenico perfetto per sfilate di stile, tra abiti da sogno, gioielli mozzafiato e scelte beauty da copertina. Attrici, modelle e influencer si contendono i riflettori con look studiati nei minimi dettagli: un mix di grandi firme e tocchi di originalità. Questa edizione però si caratterizza per l’introduzione del nuovo dress code, che mette al bando nude look, volgarità e outfit esageratamente sopra le righe. Ce la faranno le star ad attenersi? Ecco le mise delle famose serata dopo serata. Prima serata. Heidi Klum Il red carpet inaugurale del Festival di Cannes crea sempre molta aspettativa. 🔗Leggi su Lookdavip.tgcom24.it © Lookdavip.tgcom24.it - Cannes, i look delle star sul red carpet

Altre fonti ne stanno dando notizia

Festival di Cannes 2025, i look che hanno trasgredito le regole. Halle Berry: «Mi sono dovuta cambiare all'ultimo», Heidi Klum con lo strascico (vietato)

Come scrive msn.com: C'è chi è stata ligia alle regole e ha cambiato abito all'ultimo minuto. E chi invece ha trasgredito: sfilando sul red carpet ...

Cannes 2025, i look più belli sul red carpet inaugurale: vietato il nudo, trionfano spacchi e cristalli

Segnala fanpage.it: Dalle giurate Juliette Binoche, Halle Berry e Alba Rohrwacher agli ospiti tra cui Valentina Ferragni e Heidi Klum, ecco chi ha calcato il red carpet della ...

Nuove regole: 8 look iconici dai red carpet di Cannes che oggi sarebbero proibiti

Come scrive amica.it: Dress code più severo sul red carpet di Cannes 2025: tutti i look che non sarebbero più permessi con le nuove regole.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Dress code Cannes 2025: stop a nudità, abiti trasparenti e strascichi sul red carpet

Il Festival di Cannes 2025, in programma fino al 24 maggio, introduce un regolamento rigido per l’accesso al red carpet.