Cannes, focus, conferenze e incontri all’Italian Pavilion

Il Cannes Film Festival si prepara a vivere un'intensa settimana di cultura cinematografica all'Italian Pavilion. Con conferenze, presentazioni e incontri, il padiglione celebra l'eccellenza del cinema italiano e accoglie professionisti del settore fino al 24 maggio sulla Croisette, promuovendo il dialogo e il networking tra i protagonisti dell'audiovisivo internazionale.

Roma, 14 mag. (askanews) – Focus, presentazioni, conferenze stampa. Con un cartellone ricco di iniziative al Festival di Cannes, l’Italian Pavilion è pronto ad accogliere la comunità internazionale dell’audiovisivo che fino al 24 maggio si ritrova sulla Croisette per celebrare il cinema. Progettato, allestito e gestito da Cinecittà, grazie alla collaborazione tra la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura (DGCA-MIC) e l’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, l’Italian Pavilion è lo spazio professionale che per tutta la durata della kermesse diventa luogo strategico di presentazione della nostra produzione cinematografica, ed è articolato in due location cardine del Festival: l’Hotel Barrière Le Majestic presso il Salon Marta, dove saranno ospitati incontri business, conferenze e attività stampa dei film italiani, e il Marché Du Film con un’area comune per appuntamenti e stand dedicati ai venditori, allo spazio Riviera A6-C1. 🔗Leggi su Ildenaro.it