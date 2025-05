Cannes Elie Levasseur | Qui sveliamo nuovi modi di narrare storie

Al Festival di Cannes, l'Immersive Competition si rinnova, presentando innovativi modi di narrare storie. Dal 14 maggio, registi e artisti esploreranno esperienze spaziali e sensoriali nel suggestivo contesto dell'Hotel Carlton, celebrando l'evoluzione della cinematografia attraverso mondi immersivi e coinvolgenti. Una celebrazione della creatività e della sperimentazione nel panorama del cinema contemporaneo.

Cannes, 14 mag. (askanews) - Al Festival di Cannes torna l'Immersive Competition, il Concorso Immersivo, nuova sezione introdotta lo scorso anno per raccontare e celebrare nuove forme di narrazione cinematografica attraverso esperienze spaziali e sensoriali. Quest'anno l'evento si tiene all'Hotel Carlton e ha fatto registrare il tutto esaurito. "Per questa seconda edizione abbiamo voluto avere solo anteprime mondiali o internazionali, credo sia questa una delle principali novità di quest'anno - ha spiegato il direttore artistico Elie Levasseur - l'idea è proprio offrire un'anticipazione di ciò che è possibile fare in termini di nuovi formati, nuove narrazioni, nuovi modi di raccontare storie con l'aiuto di tecnologie come lo spatial computing, l'AI, il video mapping". Saranno presentate 16 opere immersive provenienti da 9 paesi, di cui 9 in Concorso, due non competitive e ci sarà un Focus con cinque creazioni lussemburghesi che offriranno una visione inedita dei processi creativi immersivi. 🔗Leggi su Quotidiano.net

