Il red carpet di Cannes 78 ha visto il trionfale arrivo del cast di "Mission: Impossible – The Final Reckoning", attirando l'attenzione di media e fan. Questo attesissimo titolo, scelto come uno dei maggiori eventi del Fuori Concorso, ha trasformato la Croisette in un palcoscenico di glamour e adrenalina, promettendo emozioni da non perdere.

Cannes 78, red carpet: il cast di Mission: Impossible – The Final Reckoning invade la croisette Il red carpet di Cannes 78 è stato letteralmente invaso dal cast di Mission: Impossible – The Final Reckoning che rappresenta il titolo del Fuori Concorso di maggiore richiamo di questa edizione 2025 del Festival di Cannes. Tom Cruise, con il regista Christopher McQuarrie e il folto cast dell’action hollywoodiano, ha portato sulla croisette il film che arriverà al cinema il 23 maggio prossimo. Accanto all’inossidabile Tom Cruise, nel cast figurano anche Hayley Atwell, Hannah Waddingham, Pom Klementieff, Nick Offerman, Shea Whigham, Simon Pegg, Katy O’Brian, Angela Bassett, Ving Rhames e Esai Morales. Cinefilos.it - Da chi il cinema lo ama. 🔗Leggi su Cinefilos.it

