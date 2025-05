Cannes 2025 Tom Cruise sul red carpet

Mercoledì 2025, Tom Cruise ha sfilato nuovamente sul celebre red carpet del Festival di Cannes, tre anni dopo il trionfo di ‘Top Gun: Maverick’. Questa volta, l'attore ha presentato ‘Mission: Impossible – Final Reckoning’, l'attesissimo epilogo della saga, diretto da Christopher McQuarrie e già acclamato come uno dei più grandi successi di Hollywood.

Tre anni dopo essere arrivato al Festival di Cannes con ‘Top Gun: Maverick’, Tom Cruise è tornato sulla Croisette mercoledì con ‘ Mission: Impossible – Final Reckoning ‘. L’ultimo capitolo di ‘Mission: Impossible’ di Christopher McQuarrie è il più grande successo di Hollywood sbarcato a Cannes quest’anno. E il suo notevole impatto al festival della Costa Azzurra ha suscitato grida di “Tom! Tom!” su e giù per la Croisette. Dopo aver posato per i fotografi e aver paralizzato gran parte dell’attività al Palais, Cruise si è unito a McQuarrie a metà della conferenza del regista. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cannes 2025, Tom Cruise sul red carpet

