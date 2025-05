Cannes 2025 sul red carpet la presidente Juliette Binoche e tutta la giuria

Il Festival di Cannes 2025 si apre con il suo spettacolare red carpet, guidato dalla presidente della giuria, Juliette Binoche. Il primo film in concorso per la Palma d'Oro è "Partir un jour". Scopri le ultime novità di moda e le immagini esclusive dell'evento. Non perdere l'emozione di una delle rassegne cinematografiche più attese dell'anno!

(askanews) – Il primo red carpet del Festival di Cannes 2025 con la giuria del festival guidata dalla presidente Juliette Binoche. Prima proiezione è Partir un jour in concorso per la Palma d'Oro. GUARDA LE FOTO Juliette Binoche per Chanel e le altre news moda della settimana.

