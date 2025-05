Cannes 2025 | Robert De Niro si esprime su Trump e i suoi dazi al cinema e lo critica parecchio

Al Festival di Cannes 2025, Robert De Niro ha acceso il dibattito politico con un discorso vibrante durante la cerimonia di premiazione della Palma d’Oro onoraria. Criticando aspramente Donald Trump e i suoi dazi sul cinema, l'icona di Hollywood ha espresso preoccupazione per l'impatto delle politiche del presidente sull'industria cinematografica e sulla libertà d'espressione.

Il Festival di Cannes 2025 si apre con un discorso infuocato, quello di Robert De Niro che, ricevendo la Palma d’Oro onoraria, ha lanciato una forte dichiarazione contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Con parole forti e visibilmente coinvolto, l’attore ha criticato la recente proposta di Trump di imporre dazi del 100% sui film stranieri, definendola un attacco non solo all’arte ma alla libertà stessa. La sua denuncia, però, non si è fermata ai confini statunitensi. Secondo De Niro, è il mondo intero a essere minacciato. Tra applausi e riflessioni, l’attore ha trasformato il palco della Croisette in un’arena politica internazionale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Festival de Cannes (@festivaldecannes) Il bersaglio principale del suo discorso è stato, appunto, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rieletto alla guida del Paese e recentemente autoproclamatosi direttore del Kennedy Center, uno dei principali centri culturali americani. 🔗Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Cannes 2025: Robert De Niro si esprime su Trump e i suoi dazi al cinema (e lo critica parecchio)

