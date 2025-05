Cannes 2025 Juliette Binoche guida il primo red carpet della giuria

Il Festival di Cannes 2025 ha preso il via con il primo red carpet guidato dalla celebre attrice Juliette Binoche, presidente della giuria. La serata si è aperta con la proiezione di "Partir un jour", un film in concorso per la prestigiosa Palma d’Oro, segnando l’inizio di una settimana di cinema e glamour.

C annes, 13 mag. (askanews) – Il primo red carpet del Festival di Cannes 2025 con la giuria del festival guidata dalla presidente Juliette Binoche. Prima proiezione è “Partir un jour” in concorso per la Palma d’Oro. Leggi anche › Festival di Cannes: giorno 1. “Partir un jour” apre (letteralmente) le danze iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Cannes 2025, Juliette Binoche guida il primo red carpet della giuria iO Donna. 🔗Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Cannes 2025, Juliette Binoche guida il primo red carpet della giuria

Ne parlano su altre fonti

Festival di Cannes, Juliette Binoche: «Gerard Depardieu non è un mostro sacro, il cinema è specchio della società»

Riporta leggo.it: In una puntata della serie “Call my agent!”, Juliette Binoche al Festival di Cannes sgattaiola nella sua suite, rifugge dalla mondanità e si gode una pizza deliveroo sul ...

Cannes 2025, i look più belli sul red carpet inaugurale: vietato il nudo, trionfano spacchi e cristalli

fanpage.it scrive: Dalle giurate Juliette Binoche, Halle Berry e Alba Rohrwacher agli ospiti tra cui Valentina Ferragni e Heidi Klum, ecco chi ha calcato il red carpet della ...

Juliette Binoche illumina il Festival di Cannes 2025 con un look regale total white da diva moderna

Riporta vogue.it: La Presidente della Giuria Juliette Binoche al Festival di Cannes 2025 si è presentata come una vera diva moderna sul red carpet, a 40 anni dal debutto ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Nanni Moretti al Festival di Cannes: Il Sol dell'avvenire conquista il pubblico e la critica a 30 anni da Caro diario

Il famoso regista Nanni Moretti è tornato in grande stile al Festival di Cannes, a tre decenni di distanza dalla presentazione di "Caro diario" sulla Croisette, un evento che ancora oggi è ricordato da Clint Eastwood, all'epoca presidente di giuria.