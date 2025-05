Cannes 2025 i look più belli sul red carpet inaugurale | vietato il nudo trionfano spacchi e cristalli

Al Festival di Cannes 2025, il red carpet inaugurale ha incantato con look mozzafiato, mentre il nudo è stato bandito. Spacchi audaci e scintillii di cristalli hanno caratterizzato le scelte fashion di giurate del calibro di Juliette Binoche, Halle Berry e Alba Rohrwacher, insieme a stelle come Valentina Ferragni e Heidi Klum. Scopri di più sui look imperdibili!

Dalle giurate Juliette Binoche, Halle Berry e Alba Rohrwacher agli ospiti tra cui Valentina Ferragni e Heidi Klum, ecco chi ha calcato il red carpet della serata di inaugurazione di Cannes 2025. 🔗Leggi su Fanpage.it

Cannes 2025, DiCaprio consegna la Palma d'Oro a De Niro: Un'ispirazione per tutti noi

Leonardo DiCaprio ha omaggiato Robert De Niro con la Palma d’Oro alla carriera durante l’apertura del 78° Festival di Cannes, regalando al pubblico un momento carico di emozione e memoria cinematografica.