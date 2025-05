cannes 2025 i look delle star sul red carpet

Il Festival di Cannes 2025 è finalmente arrivato, trasformando la iconica Croisette in una scintillante passerella d'alta moda. Il red carpet del Palais des Festivals si prepara ad accogliere le star in una sfilata di eleganza, con abiti da sogno, gioielli straordinari e scelte beauty audaci che cattureranno l'attenzione di tutti.

E' ufficialmente iniziato il Festival di Cannes. Come ogni anno, la manifestazione trasforma la celebre Croisette in una passerella d'alta moda. Il red carpet del Palais des Festivals diventa così il palcoscenico perfetto per sfilate di stile, tra abiti da sogno, gioielli mozzafiato e scelte beauty da copertina. Attrici, modelle e influencer si contendono i riflettori con look studiati nei minimi dettagli: un mix di grandi firme e tocchi di originalità. Questa edizione però si caratterizza per l'introduzione del nuovo dress code, che mette al bando nude look, volgarità e outfit esageratamente sopra le righe. Ce la faranno le star ad attenersi? Ecco le mise delle famose serata dopo serata. Prima serata. Heidi Klum Il red carpet inaugurale del Festival di Cannes crea sempre molta aspettativa.