Cannes 2025 ha lasciato il trucco a casa

Il Festival di Cannes 2025 si presenta in modo inedito: il glamour lascia spazio a una realtà cruda e urgente. Sotto l'apparenza scintillante, pulsa il dolore collettivo di un mondo in crisi. Quest'edizione non è solo un tributo al cinema, ma un appello a tutti noi, invitando a riflettere sulla società e le sue ferite.

Sotto la giacca da gala, c'è il sangue del mondo che scorre silenzioso, ma non smette mai di urlare. Quest'anno il Festival di Cannes non si è limitato a srotolare il tappeto rosso. Ha rotto il vetro dell'emergenza. Non ha chiamato a raccolta solo i cinefili, ha chiamato tutti noi, spettatori e cittadini. Robert De Niro, salito sul palco per ricevere la Palma d'Oro alla carriera, ha sparato parole come proiettili: "Siamo una minaccia per gli autocrati e i fascisti di questo mondo". Nessun discorso patinato. Solo verità. Solo rabbia giusta. Robert de Niro festival di Cannes 2025 ph wp Robert De Niro non ha voluto intrattenere. Ha preferito disturbare. E l'ha fatto con una dichiarazione che suonava come un pugno: "L'arte non deve mai inginocchiarsi al potere". Juliette si è tolta i guanti e ha parlato di ferite.

