Cannes 2025 effetto dress code | Halle Berry costretta a cambiare abito

Al Festival di Cannes 2025, il rigoroso dress code ha già colpito una celebrità di spicco: Halle Berry. La talentuosa attrice, membro della giuria, ha rivelato di aver dovuto cambiare abito per la serata d'apertura, optando per un outfit a strisce bianche e nere che si è rivelato una scelta tardiva. Un'anteprima delle sfide stilistiche del festival.

(Adnkronos) – La prima 'vittima' del rigido dress code di Cannes 2025 è un membro della giuria del festival, Halle Berry. L'attrice statunitense ha indossato un abito a strisce bianche e nere per la serata d'apertura, ma, ha ammesso in un'intervista a 'Variety', l'outfit è stata una seconda scelta. "Avevo un bellissimo abito di Gupta".