Cannes 2025 da Irina Shayk a Heidi Klum | i look sul primo red carpet

La cerimonia d’apertura della 78esima edizione del Festival di Cannes, in programma dal 13 al 24 maggio 2025, ha catturato l’attenzione del pubblico. Sulla Croisette, il primo red carpet ha visto sfilare icone di stile come Irina Shayk e Heidi Klum, con look mozzafiato che hanno illuminato la serata, da Julia Garner a molte altre star.

Applausi anche per Quentin Tarantino e Robert De Niro, quest'ultimo premiato con la Palma d'Oro onoraria. La giuria di Cannes quest'anno è presieduta da Juliette Binoche e l'apertura del festival è stata affidata al dramma francese "Partir Un Jour" di Amélie Bonnin.

Leonardo DiCaprio ha omaggiato Robert De Niro con la Palma d’Oro alla carriera durante l’apertura del 78° Festival di Cannes, regalando al pubblico un momento carico di emozione e memoria cinematografica.