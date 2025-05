Cannes 2025 arriva Tom Cruise e la Croisette impazzisce

Cannes 2025 è in subbuglio: Tom Cruise è atterrato sulla Croisette! L'agente Ethan Hunt, travestito e mal celato, è stato avvistato tra la folla, pronto per la sua ultima, impossibile missione. Con fan in visibilio, il suo arrivo si preannuncia un evento indimenticabile, ricco di emozioni e sorprese. Prepariamoci a vivere la magia del cinema!

Allerta: l’agente Ethan Hunt, in borghese, è stato avvistato sbarcare in Costa Azzurra e confondersi – in modo del tutto fallimentare, si intende – tra la folla. La missione? L’ultima, ma come di consueto impossibile: con il clamore generale ad accoglierlo, Tom Cruise ha fatto il suo attesissimo arrivo presso il Festival di Cannes 2025 appositamente per presentare in anteprima europea Mission: Impossible – The Final Reckoning, ottavo e purtroppo ultimo capitolo della celebre saga d’azione che lo vede nel ruolo di protagonista dal lontano 1996. La pellicola sarà proiettata fuori concorso stasera, alle ore 18:45, al Grand Théâtre Lumière e preceduta, come da consolidata tradizione, da un degno red carpet gremito di celebrità provenienti da tutto il mondo. Quale tenuta ha scelto la star per l’approdo in Croisette? Vediamolo subito. 🔗Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Cannes 2025, arriva Tom Cruise e la Croisette impazzisce

