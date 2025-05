Cannavaro | Milan per riscattare una stagione Bologna per la storia

Stasera allo stadio 'Olimpico' di Roma, Milan e Bologna si sfideranno nella finale di Coppa Italia, un incontro cruciale per entrambe le squadre. Fabio Cannavaro ha condiviso le sue riflessioni su questa partita, in cui il Milan cerca il riscatto di una stagione deludente, mentre il Bologna punta a scrivere la storia. Ecco le sue dichiarazioni.

Fabio Cannavaro ha parlato di Milan-Bologna, finale della Coppa Italia di stasera allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco le sue dichiarazioni 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Cannavaro: “Milan per riscattare una stagione, Bologna per la storia”

Cosa riportano altre fonti

Finale Coppa Italia, Cannavaro spiega: «Ecco cosa vorrebbe dire per i rossoneri vincere il trofeo. Conceicao…»

Da milannews24.com: Finale Coppa Italia, Fabio Cannavaro, ex difensore e noto allenatore, ha commentato l’ultimo atto in programma questa sera all’Olimpico Intervenuto a margine dell’evento ‘Charity Gala Dinner’ organizz ...

Fabio Cannavaro ammira Italiano: «Al di là dei risultati, in questi anni il suo lavoro è stato eccezionale»

calcionews24.com scrive: Fabio Cannavaro ammira Italiano: «Al di là dei risultati, in questi anni il suo lavoro è stato eccezionale» Ospite del ‘Charity Gala Dinner‘ organizzato dalla Lega Serie A a “Villa Miani” a Roma in vi ...

Niente Milan e stagione finita: l’ufficialità è arrivata

Riporta spaziomilan.it: C’è un giocatore che ha terminato anzitempo la sua stagione, è arrivata l’ufficialità dopo l’intervento subito in seguito all’infortunio: salta anche il Milan Il Milan scenderà di nuovo in campo ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

APRILIA RS660 E' LA MOTO UFFICIALE DI MILAN GAMES WEEK-X

Milan Games Week, per la sua decima, storica edizione, ha deciso di porsi una sfida grandiosa: creare il primo evento all digital in Italia dedicato ai videogiochi, all?esport e alla cultura geek in diretta su Twitch.