Cannabis a 13 anni e cocaina a 25 | nell' Agrigentino raddoppiati i consumatori di droga

Negli ultimi sei anni, il consumo di droga nell'agrigentino ha subito un drammatico incremento, con un raddoppio dei giovani consumatori. L'uso di alcol spesso segna l'inizio di un percorso rischioso, che si evolve verso la cannabis e, successivamente, verso sostanze più pericolose come anfetamine e cocaina. Una realtà allarmante che solleva interrogativi sulle nuove generazioni.

Si comincia spesso con l'alcol. Poi c'è la cannabis, che è etichettata come droga leggera. I più audaci provano invece anfetamine ed ecstasy. E si è già in camino sulla strada di altre sostanze più distruttive e della dipendenza. In sei anni il numero degli agrigentini, giovanissimi per la. 🔗Leggi su Agrigentonotizie.it