Caniato e Bondioli | giovani talenti italiani avanzano agli Internazionali d’Italia

Carlo Alberto Caniato e Federico Bondioli, promettenti tennisti italiani del 2005, scrivono un nuovo capitolo della loro carriera qualificandosi per il tabellone principale degli Internazionali d’Italia. Con il loro talento e determinazione, questi giovani atleti ferrarese e ravennate continuano a sorprendere, portando il tennis italiano a nuove vette.

Un pezzetto di storia l’avevano già scritta qualificandosi nel tabellone principale degli Internazionali d’Italia. Ora però l’impresa è raddoppiata. Parliamo dei ragazzini terribili della racchetta, il ferrarese Carlo Alberto Caniato e il ravennate Federico Bondioli, talenti italiani del 2005, capaci l’altro giorno di vincere il derby di doppio contro Andrea Vavassori e Simone Bolelli (che solo pochi mesi fa giocavano le Atp Finals di Torino, ora al loro quarto ko consecutivo), dopo un match al cardiopalma terminato con il punteggio di 7-6(5) 6-7(10) 10-8. Un sogno ad occhi aperti per la coppia di sfrontati diciannovenni che oggi affronterà il duo francese composto da Fabien Reboul e Sadio Doumbia, entrambi doppisti tra i primi 50 del mondo. "Abbiamo preso fiducia nelle prequalificazioni – così un emozionatissimo Carlo Alberto –, volevamo dare tutto. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caniato e Bondioli: giovani talenti italiani avanzano agli Internazionali d’Italia

