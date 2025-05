CANALE 5 RIVOLUZIONA L’ACCESS! DUE FORMAT TESTATI DA VOLTI NOTISSIMI ANTEPRIMA

Canale 5 si prepara a rivoluzionare il suo access prime time, sperimentando nuovi format e volti noti. Tra le proposte, spicca il possibile trasferimento de "La Ruota della Fortuna" dopo il Tg5 delle 20, suggerendo significativi cambiamenti nel palinsesto. Scopriamo le strategie all'orizzonte per affrontare la sfida della fascia oraria più ricca di ascolti.

Canale 5 fa sul serio e continua a sperimentare volti e format per le fasce più strategiche del palinsesto. Parliamo in particolare dell’access, ora occupato da Striscia la Notizia. Il trasloco de La Ruota della Fortuna dal preserale a dopo il Tg5 delle 20 è solo una delle ipotesi al vaglio dei vertici Mediaset. Oltre a testare alcuni conduttori per sostituire Gerry Scotti a Caduta Libera, se il senatore di Canale 5 passerà all’access, sono stati provati due format. Format destinati a sostituire o ad alternarsi con il tg satirico di Antonio Ricci che dal 1988 presidia la fascia più strategica dopo la prima serata. Pio & Amedeo e Michelle Hunziker & Ilary Blasi hanno così registrato, anticipa BubinoBlog, un format destinato proprio alle 20.40. Di cosa si tratta? Un game show sulla scia dell’iconico Ok, il prezzo è giusto!, uno dei maggiori successi della storia Mediaset. 🔗Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - CANALE 5 RIVOLUZIONA L’ACCESS! DUE FORMAT TESTATI DA VOLTI NOTISSIMI (ANTEPRIMA)

