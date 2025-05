Canale 5 alla ricerca di novità | Alessandro Cattelan Pio & Amedeo e nuovi format per contrastare De Martino?

Canale 5 è alla ricerca di novità per il suo palinsesto, puntando su nuovi format nell'access prime time per contrastare Stefano De Martino su Rai 1. Alessandro Cattelan, Pio e Amedeo saranno tra i protagonisti di questa sfida. Scopriamo insieme quali iniziative sono in cantiere e come la rete intende rinnovarsi.

Novità in arrivo per il palinsesto di Canale 5: la rete sta sperimentando nuovi format per l'access prime time e fronteggiare i pacchi di De Martino su Rai 1. Ecco quali sono i nomi coinvolti. Che il palinsesto di Canale 5 abbia bisogno di un rinnovamento, è sotto gli occhi di tutti. Striscia la notizia fatica contro Affari Tuoi, che registra ascolti più che doppi, e anche la prima serata è in affanno. Ecco allora che la rete sta cercando una soluzione, testando la registrazione di numeri zero con nuovi volti. Scopriamo chi sono. Le dichiarazioni di Piersilvio Berlusconi In un incontro con la stampa avvenuto lo scorso dicembre, Piersilvio Berlusconi aveva già ventilato questa possibilità: "Ci potrebbero essere altri prodotti, magari un'alternanza con Striscia, così come già succede nella nostra fascia del preserale, come . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Canale 5 alla ricerca di novità: Alessandro Cattelan, Pio & Amedeo e nuovi format per contrastare De Martino?

Potrebbe interessarti su Zazoom

Bagno Ikea: tutte le novità del catalogo 2020

L’arredamento del bagno oggi non va sottovalutato. Funzionalità e decor devono viaggiare di pari passo, perchè il bagno è anche un momento di relax dopo una lunga giornata di lavoro.