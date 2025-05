Campus Bio-Medico confermati Tosti e Sormani | nuovo consiglio di amministrazione fino al 2027

Il Campus Bio-Medico di Roma mantiene la sua leadership con la conferma di Carlo Tosti come presidente e Paolo Sormani come amministratore delegato e direttore generale. Il nuovo consiglio di amministrazione, insediatosi oggi, offrirà continuità alla gestione della Fondazione Policlinico Universitario fino al 2027, garantendo così stabilità e sviluppo per l'istituzione.

(Adnkronos) – Continuità alla guida della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, con la conferma di Carlo Tosti nel ruolo di presidente e di Paolo Sormani come amministratore delegato e direttore generale. Il nuovo consiglio di amministrazione, insediatosi oggi, resterà in carica per tre anni, fino all'approvazione del bilancio consuntivo 2027. Oltre a Tosti e Sormani, sono .

Campus Bio-Medico di Roma nella top ten italiana dei giovani atenei mondiali

Lavoro - Entra nella top ten delle giovani università italiane con meno di 50 anni l’Università Campus Bio-Medico di Roma.