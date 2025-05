Campus Bio-Medico confermati Tosti e Sormani | nuovo consiglio di amministrazione fino al 2027

Il Campus Bio-Medico di Roma prosegue nel suo percorso di crescita con la conferma di Carlo Tosti come presidente e Paolo Sormani come amministratore delegato e direttore generale. Il nuovo consiglio di amministrazione, insediatosi oggi, guiderà la fondazione fino al 2027, promettendo continuità e innovazione nei servizi offerti.

