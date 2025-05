Campodarsego cala il sipario | ricorso respinto e playoff addio

Il Campodarsego chiude un capitolo amaro: il Collegio di Garanzia del Coni ha respinto il ricorso riguardante la controversa porta fuorimisura, sancendo così l'addio ai playoff. La decisione, chiara e inappellabile, conferma il punteggio di 0-3. Fine dei giochi per il sogno di una rinascita calcistica.

Fine dei giochi. E no, non si tratta di una metafora calcistica. Il Collegio di Garanzia del Coni ha messo la parola fine (anzi, il timbro) sul sogno playoff del Campodarsego: il ricorso per la famosa porta fuorimisura è stato respinto. Tradotto in linguaggio da campo: confermato lo 0-3 a. 🔗Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Campodarsego, cala il sipario: ricorso respinto e playoff addio

