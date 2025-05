Campionato italiano della bugia Via alle selezioni come iscriversi

Domenica 8 giugno alle 17, il Teatro San Martino di piazza della Chiesa ospiterà la sesta selezione fiorentina del "Campionato italiano della bugia". Gli aspiranti partecipanti sono invitati a sfoderare le loro migliori menzogne, perché in questa competizione vale dire "una bugia grossa". Scopri come iscriverti e preparati a ingannare con stile!

Se devi dire una bugia dilla grossa. Ed è proprio questo l’obiettivo dichiarato dei concorrenti che, domenica 8 giugno alle 17, parteciperanno alla sesta selezione fiorentina del "Campionato italiano della bugia" in programma al Teatro San Martino di piazza della Chiesa ripristinato dopo l’alluvione del 14 marzo scorso. L’ingresso per l’’iniziativa, promossa dalla locale Associazione Pinocchio a Casa sua, in collaborazione con l’Accademia della Bugia della frazione di Le Piastre di Pistoia, ed il fiorentino Museo del Giocattolo antico e di Pinocchio, sarà a offerta libera e l’intero ricavato sarà devoluto a coprire in parte le spese sostenute per il teatro che ospiterà la manifestazione. Tutti potranno salire sul palco: vince chi racconterà la bugia più simpatica, surreale, divertente ed esagerata sul tema "la scuola". 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Campionato italiano della bugia. Via alle selezioni, come iscriversi

