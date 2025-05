Campionato di giornalismo La festa dei giovani cronisti

Benvenuti al Campionato di Giornalismo, una celebrazione della passione e del talento dei giovani cronisti! Diciassette scuole si sono unite in un'entusiasmante competizione, trasformando idee in trentaquattro pagine di creatività. Con foto, disegni e didascalie, questi studenti hanno dedicato il loro tempo libero per realizzare un progetto che unisce impegno e gioia di scrivere.

Diciassette scuole, centinaia di studenti, decine di insegnanti, trentaquattro pagine prima pensate, poi realizzate e infine pubblicate. Foto, disegni, didascalie e soprattutto tanto, tanto impegno, spesso 'rubando' tempo anche a quello che avrebbe dovuto essere tempo libero e non invece dedicato agli impegni in qualche modo scolastici. Ma se il progetto ' Campionato di giornalismo ' quest'anno ha festeggiato l'edizione numero 23 il segreto è proprio questo: è un progetto che alle scuole piace e che piace soprattutto ai ragazzi, pronti a calarsi nei panni di cronisti per scrive di argomenti di loro interesse. Bravi – anzi, bravissimi – anche quando c'è da affrontare temi per nulla semplici da maneggiare. Violenza di genere, diritti violati, rischio detivante da un eccessivo utilizzo dei social, Olocausto, inquinamento ambientale: nulla ha spaventato questo nostro 'esercito' di giornalisti che hanno raccontato con la spontaneità della loro adolescenza anche le paure, i timori, le incertezze causate da un mondo che non sempre mostra orizzonti rassicuranti.

