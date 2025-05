Campi Flegrei si avvicina lo stato di emergenza | Il governo decida se far vivere Pozzuoli o abbandonarla

Campi Flegrei verso lo stato di emergenza: il governo si trova di fronte a una decisione cruciale riguardo al futuro di Pozzuoli. Dopo il terremoto di magnitudo 4.4, le tensioni tra le forze politiche si intensificano, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sulla possibilità di continuare a vivere in questa area a rischio.

Pozzuoli torna a tremare ed è polemica tra le forze politiche. Il terremoto di magnitudo 4.4 che ieri ha colpito l’area flegrea ha riportato in primo piano il tema della sicurezza. “Il governo deve assumersi fino in fondo la responsabilità di una scelta chiara: intende far vivere Pozzuoli e i. 🔗Leggi su Napolitoday.it