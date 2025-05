campi flegrei ore 14 23 una nuova scossa di terremoto avvertita anche qui in redazione

Oggi, alle ore 14:23, una nuova scossa di terremoto ha scosso i Campi Flegrei, seguita da due repliche alle 14:26 e 14:34. La popolazione, già spaventata da un evento di magnitudo 4.4 avvenuto ieri, continua a vivere nella paura, ma fortunatamente non si segnalano danni a edifici o feriti.

