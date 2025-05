Campi Flegrei ore 14 23 Una Nuova Scossa di Terremoto Avvertita Anche Qui in Redazione

Oggi, alle ore 14:23, i Campi Flegrei sono stati colpiti da una nuova scossa di terremoto, seguita da altre due scosse alle 14:26 e 14:34. Dopo la forte scossa di ieri, di magnitudo 4.4, la popolazione vive un clima di ansia e preoccupazione. Fortunatamente, al momento non si segnalano danni rilevanti né feriti.

Una nuova scossa di terremoto oggi alle ore 14.23 (e poi due successive alle 14.26 e 14.34), lì dove ieri una di magnitudo 4.4 ha portato paura e sgomento ad una popolazione già così messa a dura prova dalla paura costante. Non ci arrivano notizie di danni a case e di feriti, per come l'abbiamo .

Terremoto Campi Flegrei oggi, nuova scossa a Napoli alle ore 14.23

ilmattino.it scrive: Continua lo sciame sismico di ieri, nuova scossa di terremoto registrata alle ore 14.23 nella zona dei Campi Flegrei ...

Terremoto Campi Flegrei, nuova scossa di magnitudo 3.1. Musumeci: «È uno dei vulcani più pericolosi al mondo»

Si legge su msn.com: Nuova scossa di terremoto nell'area dei Campi Flegrei. Secondo l'Ingv, alle ore 14.23 c'è stato un evento bradisismico di magnitudo 3.1, a una profondità di due ...

Nuova forte scossa ai Campi Flegrei alle ore 14,58: magnitudo 3.3

Come scrive fanpage.it: Nuova forte scossa ai Campi Flegrei di magnitudo 3.3 alle ore 14,58. Epicentro in via Solfatara.

