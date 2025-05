Campi Flegrei oggi nuovo terremoto | in corso sciame sismico

Oggi i Campi Flegrei sono nuovamente al centro dell'attenzione, con un sciame sismico in corso. Alle 14.23 si è registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 a soli 2 km di profondità, con epicentro vicino al cratere degli Astroni, tra Napoli e Pozzuoli. La situazione è monitorata con attenzione dalle autorità.

Nuova scossa di terremoto nei Campi Flegrei. Alle 14.23 si è verificata una scossa di magnitudo 3.1 a una profondità di 2 km. L’epicentro è stato localizzato dalla sala operativa dell’Osservatorio Vesuviano a ridosso del cratere degli Astroni, tra i comuni di Napoli e Pozzuoli. La scossa è stata avvertita nei comuni Flegrei e nella zona occidentale di Napoli. Ieri l’area dei Campi Flegrei è stata interessata da uno sciame sismico composto da oltre 40 scosse, con magnitudo massima 4.4. Campi Flegrei, in corso sciame sismico: magnitudo massima 3.1. Dalle 14.23 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. È quanto comunicato dall’Osservatorio Vesuviano alle amministrazioni interessate. Al momento sono stati rilevati 6 terremoti, con magnitudo massima 3.1 alle 12.23. Si tratta del secondo sciame sismico in due giorni, dopo quello iniziato ieri alle 12. 🔗Leggi su Lapresse.it