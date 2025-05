Campi Flegrei nuove scosse oggi ma di modesta intensità

Oggi i Campi Flegrei hanno registrato nuove scosse di modesta intensità, secondo l'INGV. Dopo l'allerta per un terremoto di magnitudo 4.4 avvenuto ieri, sembra esserci una breve tregua nello sciame sismico che ha colpito l’area. Gli esperti continuano a monitorare la situazione con attenzione.

Nelle ultime ore, secondo quanto rende noto l'Ingv, i sismografi hanno registrato tre terremoti di modestissima intensità nell'area dei Campi Flegrei. Sembra dare tregua lo sciame sismico in corso da ieri nei Campi Flegrei, dopo la paura per la scossa di magnitudo 4.4 registrata poco dopo le 12.

Due nuove scosse di terremoto sono state registrate dalll'Osservatorio Vesuviano nella notte del 20 dicembre nella zona dei Campi Flegrei.