Le recenti scosse nei Campi Flegrei, sebbene di modesta intensità, proseguono a preoccupare la popolazione. Dopo la significativa magnitudo 4.4 registrata ieri, oggi si segnalano tre piccoli terremoti. L'INGV monitora attentamente la situazione, mentre gli abitanti cercano di riprendere la loro routine quotidiana.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sembra dare tregua lo sciame sismico in corso da ieri nei Campi Flegrei, dopo la paura per la scossa di magnitudo 4.4 registrata poco dopo le 12. Nelle ultime ore, secondo quanto rende noto l’Ingv, i sismografi hanno registrato tre terremoti di modestissima intensità, tutti di magnitudo 1.0, alle 4.52, alle 5.39 e infine alle 7.02. L'articolo Campi Flegrei, nuove scosse ma di modesta intensità proviene da Anteprima24.it. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Campi Flegrei, nuove scosse ma di modesta intensità

Campi Flegrei, notte calma dopo sisma 4.4

Si legge su rainews.it: Nuove scosse, ma di modesta entità, e notte tranquilla ai Campi Flegrei, dopo il terremoto di magnitudo 4.4 di ieri. In tutto 49 scosse per lo sciame sismico di cui faceva parte e ora concluso.

Terremoto Campi Flegrei, 49 scosse nelle ultime ore/ Di Vito: “Si è liberata tanta energia…”

Secondo ilsussidiario.net: Le scosse di terremoto Campi Flegrei delle ultime ore sono state ben 49 nel giro di poche ore: scopriamo tutti i dettagli ...

Napoli: Terremoto Oggi 20 Dicembre Campi Flegrei Due Scosse avvertite nella notte

Due nuove scosse di terremoto sono state registrate dalll'Osservatorio Vesuviano nella notte del 20 dicembre nella zona dei Campi Flegrei.