Campi Flegrei | nuova scossa di terremoto di magnitudo 3 1

Un nuovo evento sismico ha colpito i Campi Flegrei, con una scossa di magnitudo 3.1 registrata alle 14:23. Il sisma, avvenuto a una profondità di 2 km, ha avuto epicentro vicino al cratere degli Astroni, tra Napoli e Pozzuoli. Le autorità monitorano costantemente la situazione in questo territorio vulcanicamente attivo.

Napoli, 14 mag. (LaPresse) – Nuova scossa di terremoto nei Campi Flegrei. Alle 14.23 si è verificata una scossa di magnitudo 3.1 a una profondità di 2 km. L’epicentro è stato localizzato dalla sala operativa dell’Osservatorio Vesuviano a ridosso del cratere degli Astroni, tra i comuni di Napoli e Pozzuoli. La scossa è stata avvertita nei comuni flegrei e nella zona occidentale di Napoli. Ieri l’area dei Campi Flegrei è stata interessata da uno sciame sismico composto da oltre 40 scosse, con magnitudo massima 4.4. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Campi Flegrei: nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.1

