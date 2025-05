Campi Flegrei notte tranquilla dopo il terremoto di magnitudo 4 4 | Musumeci ieri ha dichiarato stato d’emergenza

Dopo il terremoto di magnitudo 4.4 che ha colpito i Campi Flegrei ieri, la notte a Napoli è trascorsa tranquilla. Il governatore Musumeci ha dichiarato stato di emergenza, mentre il Centro di coordinamento soccorsi rimane attivo in prefettura, pronto a monitorare la situazione e garantire sicurezza agli abitanti delle aree colpite.

Notte tranquilla a Napoli e nei Campi Flegrei, dopo la paura per la scossa di magnitudo 4.4 poco dopo il mezzogiorno di ieri. Il Centro di coordinamento soccorsi resta attivo in prefettura per monitorare la situazione, così come le aree di accoglienza per i cittadini allestite nei pressi dell'epicentro. Al Palatrincone di Pozzuoli sono state .

Campi Flegrei, notte calma dopo sisma 4.4

Riporta rainews.it: Nuove scosse, ma di modesta entità, e notte tranquilla ai Campi Flegrei, dopo il terremoto di magnitudo 4.4 di ieri. In tutto 49 scosse per lo sciame sismico di cui faceva parte e ora concluso.

Campi Flegrei, proseguono le verifiche sugli edifici

ansa.it scrive: Notte tranquilla nei Campi Flegrei, dopo la paura per lo sciame sismico di ieri culminato nella scossa di magnitudo 4.4. poco dopo mezzogiorno. (ANSA) ...

Terremoto Campi Flegrei, come è trascorsa la notte

Si legge su italiaoggi.it: Un paio di scosse nella notte intorno a magnitudo 1.0 e la paura che non è mai andata via dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.4 del giorno precedente legato al fenomeno bradisismico. Tutto somm ...

Terremoto Campi Flegrei - palazzi sgomberati dopo le scosse - Video

Cronaca - Terremoto ai Campi Flegrei. A Pozzuoli e in tutta l'area, colpita dal sisma, sono state finora 36 le famiglie sgomberate.