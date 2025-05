Campi Flegrei Musumeci | Verso la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale

Il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, ha annunciato che il governo sta considerando la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per i Campi Flegrei, a causa del persistente sciame sismico che da mesi inquieta l'area. La decisione è stata discussa in un vertice recente, evidenziando l'urgenza della situazione.

Alla luce del continuo sciame sismico che da mesi interessa l’area dei Campi Flegrei, il governo valuta la possibilità di dichiarare lo stato di emergenza nazionale. L’annuncio arriva dal ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, al termine di un vertice tenutosi a Roma nella giornata di ieri, martedì 13 . L'articolo Campi Flegrei, Musumeci: “Verso la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale” Teleclubitalia. 🔗Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Campi Flegrei, Musumeci: “Verso la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale”

Cosa riportano altre fonti

Campi Flegrei, il governo verso la dichiarazione dello stato di emergenza. Musumeci: “Così velocizziamo le procedure”

Segnala msn.com: Il ministro: "Chiederò al presidente della Regione Campania la necessaria intesa, prima di portare la proposta di delibera all'esame del Cdm" ...

Campi Flegrei, dal bradisismo al rischio eruzione e il piano di evacuazione. Musumeci: «Dichiarare lo stato di emergenza»

Scrive leggo.it: Mezzo milione di persone da evacuare, piani d’emergenza già attivi, ma vie di fuga e strutture di accoglienza inadeguate. Cosa succede se il supervulcano dei Campi Flegrei si ...

Campi Flegrei, il ministro Musumeci: “Stato di emergenza per velocizzare procedure in atto”

Secondo ilfattoquotidiano.it: Intanto le verifiche messe in atto dall’Anas su diverse strade statali non hanno segnalato anomalie o danni strutturali. La circolazione ferroviaria sulla linea dell’alta velocità Roma-Napoli, che era ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Napoli: Terremoto Oggi 20 Dicembre Campi Flegrei Due Scosse avvertite nella notte

Due nuove scosse di terremoto sono state registrate dalll'Osservatorio Vesuviano nella notte del 20 dicembre nella zona dei Campi Flegrei.