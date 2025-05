Campi Flegrei | lo stato d’emergenza sia l’inizio delle risposte non un alibi per i tagli

I Campi Flegrei dichiarano uno stato d'emergenza che segna un passo cruciale nelle risposte istituzionali. Non può essere un pretesto per ridurre i fondi; serve un'azione concreta. Sinistra Italiana ribadisce la necessità di interventi immediati, risorse adeguate e la tutela dei diritti sociali e dei servizi pubblici, contro un'inefficacia che perdura da tempo.

La dichiarazione dello stato di emergenza nazionale conferma l'inadeguatezza delle misure precedenti. Ora servono interventi rapidi, risorse certe e garanzie per i diritti sociali e i servizi pubblici.. Come Sinistra Italiana ci siamo sempre espressi duramente nei confronti dell'atteggiamento contraddittorio del governo e delle misure messe in campo nei decreti campi flegrei, definendole insufficienti per strumenti e risorse. Quanto dichiarato dal Ministro Musumeci suggerendo la necessità di procedere alla dichiarazione dello stato di emerg enza nazionale nell'area dei Campi Flegrei è la dimostrazione che avevamo ragione. Siamo a quasi un anno di distanza delle scosse del 20 maggio scorso e ancora non risulta un solo cantiere aperto e finanziato con i famigerati 50 milioni del decreto Campi Flegrei.