Campi Flegrei Ingv | La vera insidia sono le esplosioni freatiche

AGI - "Il sistema è in movimento, e prima o poi accadrà. È un vulcano attivo. Anche il Vesuvio prima o poi erutterà. Ma oggi il magma non si muove. La vera insidia, adesso, è l'ipotesi di esplosioni freatiche: quelle sì, sono imprevedibili". Il presidente dell'Ingv, Fabio Florindo, fa il punto con l'AGI sulla situazione sismica e vulcanica dei Campi Flegrei, dopo l'ennesima scossa avvertita in città. "Spesso si confondono due fenomeni, il bradisismo e il rischio sismico - spiega Florindo - il primo e' un processo lento di sollevamento o abbassamento del suolo, tipico delle aree vulcaniche. Ai Campi Flegrei siamo in fase di sollevamento da oltre 20 anni, per un totale di circa 145 centimetri. Un sollevamento causato da gas caldi in pressione, non da magma in risalita. Il rischio sismico invece è una formula: pericolosità per esposizione e per vulnerabilità.