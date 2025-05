I Campi Flegrei, un vulcano attivo, continuano a tremare, con scosse che si avvertono anche a Napoli. Il sismologo Billi avverte: "Siamo sempre dentro a un vulcano". La tensione cresce tra gli abitanti, consapevoli dei rischi, mentre le scosse persistono. Una situazione sotto controllo, ma con una costante e inquietante precarietà.

Ancora altre scosse, l'ultima avvertita anche a Napoli e la tensione tra la gente che vive nella zona e non solo sale. "Si può controllare ma sempre fino a un certo punto" La terra trema ancora. E non fa che fare lo stesso da giorni, da settimane e mesi. Sembra una situazione comunque sempre sotto controllo, ma la gente ha paura, anche perché dopo alcune ore di tranquillità sono tornate a farsi sentire piccoli e fastidiosi terremoti nei Campi Flegrei, con una scossa registrata alle 14.23 di magnitudo 3,1 a una profondità di 2 chilometri, che è stata avvertita da tantissime persone a Pozzuoli e nei comuni limitrofi ma anche in diversi quartieri di Napoli. Campi Flegrei, il sismologo Billi: "Siamo sempre dentro a un vulcano, forse qualcuno lo scorda." (Ansa Foto) Cityrumors.it " E' una situazione che avanti da tempi, delle vere e proprie crisi bradisismiche che ormai ci sono da decenni, va a cicli e dal 2005 che si avvertono in periodi più o meno intensi ", avvisa Andrea Billi, uo dei più noti sismologi e geologi italiani che lavora all'Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria del Cnr.