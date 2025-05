Campi Flegrei i terremoti e lo stato d’emergenza | Non voglio contare i morti Allora bisogna sgomberare tutto

I Campi Flegrei, un'area affascinante ma inquietante, sono stati recentemente colpiti da una serie di terremoti, sollevando preoccupazioni per la sicurezza dei residenti. Il capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, esorta a un intervento tempestivo: “Non voglio contare i morti”, sottolineando l'urgenza di procedure di evacuazione per prevenire tragedie.

«Non voglio contare i morti. Per evitarlo serve responsabilità ». Il capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano è chiarissimo dopo l'ultima scossa che ha fatto tremare i Campi Flegrei. Il bradisismo ha provocato quasi cinquecento scosse e otto sciami solo nel mese di aprile. La scossa di magnitudo 4.4 non è stata la più forte del 2025: a marzo se ne è registrata una di 4.6. Ma secondo gli esperti si può arrivare a 5. E se c'è chi esclude la possibilità di un'eruzione che potrebbe avere effetti deflagranti, secondo Mario Tozzi è arrivato il momento di effettuare uno sgombero degli edifici non adeguati. Per poi decidere se recuperarli con una ristrutturazione che richiederà anni. E allontanare la popolazione. Il bradisismo, l'eruzione, il vulcano. Francesca Bianco, direttrice del dipartimento Vulcani dell'Ingv, dice al Corriere della Sera che i Campi Flegrei sono interessati da tempo da quei movimenti verticali del suolo che vengono definiti bradisismo.