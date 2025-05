Campi Flegrei a Pozzuoli riaprono le scuole ad eccezione di alcuni plessi

Le scuole di Pozzuoli riaprono giovedì 15 maggio, con delle eccezioni per alcuni plessi. L'annuncio è stato comunicato ufficialmente dal comune dei Campi Flegrei, che ha confermato la ripresa delle attività didattiche in parte delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

Riaprono le scuole a Pozzuoli, ad eccezione di alcuni plessi, nella giornata di giovedì 15 maggio. A renderlo noto è lo stesso comune flegreo attraverso i propri canali ufficiali. Riprendono, dunque, le attività didattiche in parte delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo. 🔗Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Campi Flegrei, a Pozzuoli riaprono le scuole ad eccezione di alcuni plessi

Su questo argomento da altre fonti

Campi Flegrei, da domani riaprono le scuole

Da msn.com: Il sindaco di Pozzuoli riapre le scuole a partire da domani, 15 maggio. «Preso atto delle relazioni redatte dai tecnici del Comune - ...

Campi Flegrei, a Pozzuoli riaprono le scuole ad eccezione di alcuni plessi

Scrive napolitoday.it: La nuova ordinanza emessa dal sindaco Luigi Manzoni. Da giovedì 15 maggio riprendono le attività didattiche in gran parte degli istituti scolastici del territorio ...

Paura per le nuove scosse a Pozzuoli, sgomberi e tensione tra le famiglie dei campi flegrei

Si legge su gaeta.it: Pozzuoli e i Campi Flegrei affrontano nuove scosse sismiche con danni agli edifici, sgomberi e tensioni sociali; Protezione civile avvia controlli e stanziamenti per la messa in sicurezza delle abitaz ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Terremoto Campi Flegrei - scuole chiuse a Pozzuoli

Cronaca - "Siamo riuniti per affrontare la situazione". E' quanto fa sapere il Comune di Pozzuoli. "Stiamo ricevendo diverse segnalazioni sia alla Protezione Civile che alla Polizia Municipale, ma le linee sono sovraccariche.