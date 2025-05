Campi flegrei 35 scosse in poche ore ma il magma non sta risalendo

Nei Campi Flegrei si sono registrate 35 scosse in poche ore, suscitando preoccupazione tra i residenti. Tuttavia, il direttore dell’Osservatorio Vesuviano, Mauro Antonio Di Vito, assicura che il magma non sta risalendo. Durante la conferenza stampa, ha enfatizzato l'importanza della monitorizzazione in un'area così densamente urbanizzata.

Mentre parla ai giornalisti nella sala conferenze dell’Osservatorio Vesuviano, il direttore Mauro Antonio Di Vito indica col dito una mappa dell’area dei Campi Flegrei. «È una zona densamente urbanizzata. Tutto . Campi flegrei, 35 scosse in poche ore ma il magma non sta risalendo il manifesto. 🔗Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Campi flegrei, 35 scosse in poche ore ma il magma non sta risalendo

