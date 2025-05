Campane di B non è finita | playoff e playout per Vespe e Ippocampo date ed accoppiamenti

La stagione di campionato non è ancora giunta al termine per le Vespe e l'Ippocampo. Con la Juve Stabia qualificata ai playoff per la serie A e la Salernitana pronta a affrontare i playout, ora è tempo di scoprire date e accoppiamenti per questo emozionante finale di stagione. Ecco tutto ciò che c’è da sapere!

Tempo di lettura: 3 minuti Al triplice fischio di ieri sera, i sorrisi erano per tutte e due: la Juve Stabia approda eccezionalmente ai playoff per la promozione in serie A, mentre la Salernitana ha guadagnato il piazzamento per salvare la categoria, potendo disputare i playout. Per i granata, è paradossalmente un risultato migliore dei corregionali, vista la classifica terribile dopo la sconfitta con la Sampdoria; blucerchiati, che, a proposito, sono retrocessi in terza serie dopo il pareggio a reti bianche proprio contro la Juve Stabia: incroci e controincroci di un bellissimo finale. Per entrambe le campane, quindi, il campionato non è finito: in ordine di classifica, spiegheremo in quest’articolo cosa aspetta alla Juve Stabia, e cosa aspetta alla Salernitana. Playoff, il cammino della Juve Stabia. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Campane di B, non è finita: playoff e playout per Vespe e Ippocampo, date ed accoppiamenti

Potrebbe interessarti su Zazoom

RAINBOW SIX SIEGE PG NATIONALS: L’ATTESISSIMA FINALE DEI PLAYOFF C ALLE PORTE

L’appuntamento da segnare in rosso sul calendario è domenica 25 luglio dalle h 17:00 sul canale Twitch di Rainbow Six.