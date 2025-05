Campagna di comunicazione per l' App Io | solo 5 milioni di utenti attivi su 40 milioni di download

La campagna di comunicazione per l'app IO si propone di aumentare il numero di utenti attivi, attualmente 5 milioni su 40 milioni di download. L'obiettivo è sensibilizzare gli italiani sull'importanza della piattaforma, che offre servizi utili e agevolazioni, per garantire un utilizzo migliore e più diffuso tra la popolazione.

"Abbiamo 40 milioni di italiani che hanno fatto il download dell' App Io, ma abbiamo solo 5 milioni di italiani che la utilizzano stabilmente, questo è un piccolo problema", dunque a breve "faremo partire una campagna di comunicazione per diffonderne il più possibile l'uso": a dirlo è stato il sottosegretario all' Innovazione tecnologica, Alessio Butti, a margine dell'evento 'PagoPA: la pubblica amministrazione che semplifica', organizzato a Roma da PagoPa e Istituto Piepoli. Secondo il sottosegretario, l' App Io "è uno strumento fondamentale se noi vogliamo digitalizzare e dare un efficace servizio al cittadino" e permette di accedere, oltre all'It-Wallet, ai servizi della pubblica amministrazione. "Possono esserci delle connessioni - ha detto - anche con il fascicolo sanitario elettronico che è un'altra straordinaria conquista italiana per i quanto riguarda la digitalizzazione della sanità". 🔗Leggi su Quotidiano.net